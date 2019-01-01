Сергей Данилов В Перми пройдут состязания на «Кубок Прикамья — 2020» по фигурному катанию Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 5 января, в 11:00 во Дворце спорта «Орлёнок» откроются состязания в рамках «Кубка Прикамья — 2020» по фигурному катанию на коньках (0+). Турнир проводится среди любителей в возрастных категориях от 14 до 80 лет.

Для зрителей выступят фигуристы из Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Чайковского, Уфы, Кирова, Серова, Первоуральска, Бердска, Сыктывкара, Горно-Алтайска, Владимира, Снежинска, Тюмени, Архангельска, Краснокамска, Фрязино, Березников, а также из Австралии и Китая.

Вход свободный.