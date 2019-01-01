Сергей Данилов В праздники количество обращений в скорую помощь выросло на четверть Поделиться Поделиться Твитнуть

В предпраздничный день и в праздники количество обращений жителей Прикамья в скорую помощь увеличилось почти на 25% по сравнению с обычными днями, сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на краевой минздрав.

Так, 31 декабря, накануне Нового года, было зарегистрировано около 1800 вызовов «скорой», 1 января — уже около 2 тыс.

Увеличение обращений за медицинской помощью медики объясняют как последствиями празднования, так и погодными явлениями: температура воздуха в последнее время то повышается, то понижается, меняется и атмосферное давление, что сказывается на самочувствии людей, имеющие те или иные недуги.