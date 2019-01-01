Сергей Данилов После новогодних праздников в Перми пройдёт масштабное отключение воды Поделиться Поделиться Твитнуть

В субботу, 11 января, в Индустриальном районе Перми пройдёт отключение холодного водоснабжения. Об этом предупреждает компания «НОВОГОР-Прикамье».

Отключение водоснабжения произойдёт с 10:00 11 января до 10:00 12 января.

Из-за плановых ремонтных работ воды не будет по следующим адресам:

9 Мая, 18, 18/1, 27;

Верховая 1-я, 14;

Встречная, 31, 33, 35, 37;

Газосварщиков, 10, 16, 27;

Гамовская 1-я, 72;

Гамовская 2-я, 20, 21, 22, 23;

Геологов, 20;

Декабристов, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 2, 20, 20а, 22, 46, 6, 68, 72;

Дениса Давыдова, 23, 25, 25а, 27, 27а, 7;

Дивьинская, 92;

Ипподромная 2-я, 1а;

Кавалерийская, 18, 24, 26;

Карпинского, 25, 25а, 27, 29, 31, 35, 36, 38, 47, 49, 50, 51, 51а, 55, 56, 57, 57а, 58, 60, 61, 62, 63, 63а, 64;

Карьерная 1-я, 17;

Качалова, 26, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 47;

Комбайнеров, 32, 34, 38, 39, 39б, 43, 44;

Конструкторская, 17;

Космонавта Беляева, 10, 13, 17, 19, 20, 206, 20а, 22, 29, 29а, 31, 33, 35, 40, 40б, 40д, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 52, 54а, 56, 59, 61, 8, 9;

Космонавта Леонова, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 33, 37;

Космонавтов, 158а, 160, 164, 166, 166а, 166б, 166в, 166г, 191, 197, 199, 203, 209, 213, 215, 217;

Лизы Чайкиной, 22, 28, 32, 32а;

Милиционера Власова, 4, 4а;

Мира, 101, 103, 107, 109, 10а, 11, 111, 113, 115, 115а, 115б, 136, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 41, 41/1, 45, 45а, 47, 53, 5а, 61, 63, 65, 66, 66а, 66б, 66в, 66г, 67, 68, 69, 7, 70, 73, 74, 75, 79, 8, 81, 83, 85, 87, 89, 8б, 9, 91, 93, 95;

Молодёжная, 2, 24;

Нефтяников, 1, 10, 11, 12, 17, 2, 21, 211, 21а, 26, 28, 31, 33, 37, 38, 4, 40, 42, 43, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 53, 60, 62, 62а, 8, 9;

Одоевского, 35, 37, 38, 44, 46;

Олега Кошевого, 29, 31, 33, 40;

Парашютная, 7а, 9;

Подводников, 101б, 75, 87, 96;

Рязанская, 80, 98;

Самолётная, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46;

Связистов, 4;

Семченко, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 23, 6, 7, 9;

Сивкова, 1, 12, 14, 16, 1а, 2, 23, 25, 28, 3, 3а, 5;

Снайперов, 11, 12а, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 8, 9;

Советской Армии, 12, 23, 23а, 33, 33/1, 33/2, 36, 37, 42, 44, 46, 48, 52, 60;

Стахановская, 1;

Танкистов, 17, 19, 23, 25, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 48, 50, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 74, 76, 78;

Теплогорская, 20, 22;

Формовщиков, 5, 7;

Шахтёрская, 26;

Экскаваторная, 10, 18, 35, 37а, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 58а, 62;

Энергетиков, 16, 32.