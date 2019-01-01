Сергей Данилов Новый проект вокалиста Rammstein даст концерт в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

19 марта этого года в Перми состоится концерт нового проекта вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна — группы Lindemann. Концерт анонсирован в официальной группе коллектива в «ВКонтакте».

Lindemann — проект, образованный 4 января 2015 года Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном. Назван в честь фамилии одного из участников. Объявленный музыкальный стиль группы относится к жанру индастриал-метала. Концерт состоится в УДС «Молот».

Тур, в рамках которого музыканты кроме Перми посетят также в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург, Казань и Воронеж, проходит в рамках поддержки выхода нового альбома F&M (Frau und Mann).