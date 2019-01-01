Григорий Серёдкин Максим Решетников оценил ледовый городок на эспланаде Поделиться Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Максим Решетников посетил новый ледовый городок. В своём Instagram он опубликовал видео с его центральной площади.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Покатались с семьёй с горок на эспланаде. Есть над чем ещё поработать, но в целом — отличный городок получился, точно шаг вперёд. Кто побывал уже, пишите о впечатлениях и предложения. По поводу позднего открытия 31 декабря — абсолютно согласен — недоработка, в следующем году организаторам надо поторопиться.

Напомним, 30 декабря в Перми состоялось открытие главного ледового городка. Ранее губернатор предлагал открыть городок в выходной день 29 декабря.