Прокуратура выявила в УДС «Молот» более 80 нарушений пожарной безопасности Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура Мотовилихинского района Перми совместно с МЧС проверила соблюдение законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации спортивного объекта с массовым пребыванием людей — УДС «Молот».

При обследовании здания выявлено более 80 нарушений требований пожарной безопасности. В частности, вспомогательные помещения не отделены от зальных с трибунами и ареной противопожарными стенами, в коридорах без естественного освещения, предназначенных для эвакуации 50 и более человек, не предусмотрена система дымоудаления. Также система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не включается автоматически от командного сигнала, формируемого автоматическими установками пожарной сигнализации и прочее.

По результатам проверки прокуратура направила в суд иск, чтобы обязать ПАО «Мотовилихинские заводы» и ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» устранить нарушения требований пожарной безопасности до 1 июля 2020 года.

Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении и контроле прокуратуры района.