Жители Кизела подозреваются в краже 2 кг золота Поделиться Поделиться Твитнуть

Сотрудники полиции Кизела по горячим следам раскрыли разбойное нападение на ювелирный магазин. Как сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю, звонок в дежурную часть поступил от диспетчера частного охранного предприятия.

Предварительно установлено, что в вечернее время в магазин зашли двое неизвестных в трикотажных шапках с прорезями для глаз. В руках одного из них был предмет, похожий на пистолет. Нападавшие приказали продавцам отойти от кассового аппарата и сесть на пол. После этого один из мужчин вынул из-за пазухи молоток и начал им разбивать витрины. В это время другой складывал в хозяйственную сумку лотки с ювелирными украшениями. При этом злоумышленники брали в основном изделия массивных размеров и большего веса. Так они завладели 2 кг золота на 2,6 млн руб.

Подозреваемые были установлены и задержаны. Ими оказались ранее судимые 18-летний и 42-летний местные жители. У них изъяты газовый пистолет и похищенное имущество. Подозреваемые заключены под стражу. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.