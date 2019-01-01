Дмитрий Енцов журналист В новогоднюю ночь улицы Перми будут чистить 150 единиц техники Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми распорядилась вывести на улицы города в новогоднюю ночь 150 ед. снегоуборочной техники и 100 рабочих. Эта мера вызвана обильными снегопадами, начавшимися в ночь на 31 декабря, которые, по предварительным прогнозам, продолжатся и 1 января.

В ночь на 31 декабря на улицах работали 253 единиц техники и 150 рабочих, но к утру количество техники сократилось до 130 единиц для недопущения дополнительных пробок. К вечеру её количество вновь возрастёт.