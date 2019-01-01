Дмитрий Енцов журналист Андрей Малахов посетил музей PERMM Поделиться Поделиться Твитнуть

Известный телеведущий и журналист Андрей Малахов приехал в Пермь и посетил выставку «Земля музъем» в музее современного искусства PERMM. Фотографии оттуда он выложил на своей страничке в Instagram.

Особых комментариев Малахов не оставил, отметил только, что пермский музей от лондонского Tate modern «отделяют 4 тыс. км, а от «Музея Людвига» (расположен в немецком Кёльне, — прим.) — 3 тыс. 700 км».

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