Дмитрий Енцов журналист Сменился начальник центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Пермскому краю Им стал Антон Мелюхин Поделиться Поделиться Твитнуть

Новым начальником центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) ГУ МВД России по Пермскому краю стал Антон Мелюхин, который ранее занимал пост заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) ГУ МВД России по Пермскому краю.

Он заменил Сергея Пиларова, который находится в отпуске, а с нового года уходит на пенсию. При этом на официальном сайте ГУ МВД начальником «центра «Э» пока числится Сергей Пиларов.

Отметим, что ЦПЭ был создан на базе Управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД по Пермскому краю в 2008 году.