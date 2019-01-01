На вокзале Пермь II с 1 января 2020 года введут досмотр багажа Поделиться Поделиться Твитнуть

С 1 января 2020 года на железнодорожном вокзале Пермь II начнёт работать система досмотра багажа. Специальное оборудование установлено на входе в здание, сообщает газета «Пятница» со ссылкой на пресс-службу Свердловской железной дороги.

Все пассажиры и посетители вокзала, помимо прохождения уже привычной рамки металлодетектора, должны будут предъявить для досмотра багаж и ручную кладь. Досмотр будет осуществляться с помощью двух стационарных рентгеновских установок, позволяющих автоматически распознавать потенциально опасные предметы.

Добавим, что процедура досмотра занимает определённое время. «Поэтому Свердловская железная дорога просит пассажиров отнестись с пониманием к новому режиму работы системы безопасности и рекомендует прибывать на вокзал заблаговременно», — подчёркивают в РЖД.



