Григорий Серёдкин Участок ул. Героев Хасана у ТЦ «Шоколад» открыт для движения Поделиться Поделиться Твитнуть

30 декабря возобновилось движение транспорта по ул. Героев Хасана. Для проезда открыт участок от ул. Хлебозаводской до здания на ул. Героев Хасана, 64б, сообщает пресс-служба городской администрации.

С октября на участке велись работы по переустройству водопровода, сетей связи, строительству ливневой канализации. На данный момент работы завершены, покрытие проезжей части выполнено во временном варианте. Для движения доступны четыре полосы.

Напомним, в рамках реконструкции продолжаются работы на участке от Бродовского тракта до ул. Василия Васильева. Там для движения доступны две полосы, по одной в каждом направлении.