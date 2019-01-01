Наталья Тимофеева журналист Very Velly может стать банкротом из-за задолженности по налогам Поделиться Поделиться Твитнуть

На прошлой неделе Инспекция федеральной налоговой службы по Ленинскому району Перми подала в Арбитражный суд Пермского края иск к ООО «Вэри Вэлли» о признании банкротом.

Иск к производству ещё не принят, поэтому сумма требований в картотеке арбитражных дел не указана. Однако, по информации Управления федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю, по состоянию на 30 декабря у них в производстве находятся шесть исполнительных производств по взысканию налогов и сборов с ООО «Вэри Вэлли» на общую сумму 5 млн руб. Самый старый незакрытый исполнительный лист датируется ещё январём 2017 года.

Напомним, что в 2016 году пермские мультиплексы сети Very Velly — «Кристалл IMAX» и «Колизей Синема» — приобрела сеть «Синема Парк».



