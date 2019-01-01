Григорий Серёдкин В пермском аэропорту из-за непогоды задержаны 4 рейса Поделиться Поделиться Твитнуть

30 декабря в международном аэропорту «Пермь» на вылет задержались самолёты, следующие в Москву и Самару. Причиной задержки стал замёрзший туман, сообщает пресс-служба международного аэропорта «Пермь».

Откладывается вылет рейсов СУ1219, СУ1395, СУ1201 (Москва, «Аэрофлот») и ЮВ245 (Самара, «ЮВТ Аэро»).

Посадку в аэропорту Уфы выполнил рейс СУ1394, следующий в Пермь из Москвы. В Шереметьеве также задержаны рейсы СУ1218, СУ1200, следующие в Пермь (все — «Аэрофлот»). В аэропорту Казани ожидает вылета рейс ЮВ541 («ЮВТ Аэро»).

По прогнозам синоптиков, ситуация стабилизируется в течение часа.