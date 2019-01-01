Наталья Тимофеева журналист В деятельности спортивных учреждений Перми нашли нарушения на 322,4 млн руб. Избыточные и неэффективные расходы бюджета при распоряжении спортивными объектами составили 7,8 млн. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Бассейн



В этом году Контрольно-счётная палата Перми проверила, насколько эффективно и законно в 2018 и 2019 годах использовались бюджетные средства в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми». Объектом проверки стали комитет по физической культуре и спорту администрации города (далее — КФКиС) и десять подведомственных ему муниципальных учреждений.

КСП обнаружила, что все участники процесса — департамент имущественных отношений, КФКиС и муниципальные учреждения — систематически нарушают требования законодательства при формировании Реестра муниципальной собственности. В КСП отмечают, что эти нарушения в итоге могут привести к утрате муниципального имущества.

Также учреждения не зарегистрировали в Едином государственном реестре недвижимости право муниципальной собственности на три объекта недвижимости и на наружные сети протяжённостью 798,8 кв. м. Вероятно, речь идёт о наружных сетях и пожарных резервуарах плавательного бассейна. В КСП сообщают, что эти объекты почти год после ввода в эксплуатацию здания плавательного бассейна не были поставлены на кадастровый учёт и зарегистрированы в ЕГРН из-за отсутствия в учреждении средств на изготовление технических паспортов и на оплату услуг кадастрового инженера.

Кроме того, аудиторы обнаружили, что на земельных участках, переданных учреждениям в бессрочное пользование, располагаются объекты недвижимого имущества, не принадлежащие учреждениям, а земельные участки незаконно используются иными лицами. В результате за два года недополученные доходы учреждений и избыточные расходы на содержание используемых третьими лицами помещений составили 2,2 млн руб.

Ещё КСП имеет большие претензии к тому, как спортивные учреждения города ведут бухгалтерский учёт и формируют бухгалтерскую отчётность. Сумма нарушений по отражению хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учёта составила 55,4 млн руб. Это объясняется тем, что в шести учреждениях показатели бухгалтерской отчётности, выраженные в денежном измерении, были искажены не менее чем на 10%, что содержит признаки состава административного правонарушения.

В целом же объём выявленных нарушений составил 322,4 млн руб. Из них 256,8 млн руб. — это нарушения при учёте и распоряжении имуществом, и ещё 7,8 млн руб. — избыточные и неэффективные расходы бюджета.

Отчёт по результатам проверки КСП уже направила в Пермскую городскую думу, главе города и в прокуратуру.