Дмитрий Енцов журналист В Перми сильные морозы за сутки сменятся резкой оттепелью В саму новогоднюю ночь будет тепло — до -3° Поделиться Поделиться Твитнуть

ГИС-Центр ПГНИУ составил прогноз погоды в Перми на новогоднюю неделю. Понедельник будет морозным, с температурой ниже нормы на 10°, которая может опуститься до -27°.

Со вторника, 31 декабря, на территорию края придёт циклон и температура воздуха начнёт резко расти, сопровождаясь метелями и порывами ветра до 15 м/с. Дневная температура в Перми составит -10…-13°. К вечеру повысится до -3…-5°.

В саму новогоднюю ночь в Перми будет тепло – ожидается небольшой снег при температуре воздуха около -3°, юго-западный ветер не более 4—9 м/с.

Но с первой половины дня 1 января ожидается прохождение холодного фронта. Температура воздуха по южной части края понизится до -8…-10°, продолжится небольшой или умеренный снег.

В ночь на 2 января в Перми минимальная температура может приблизиться к -20°. Днем 2 января по южной части края также будет малооблачно, но начиная с северо-западных районов облачность будет увеличиваться в связи с приближением нового циклона. Предварительно, температура воздуха ожидается в пределах -11…-16°.



В конце недели Пермский край окажется под влиянием обширного и глубокого циклона, температура воздуха будет резко расти, и 4 января вероятна оттепель до +1°.