Дмитрий Енцовжурналист
В Перми сильные морозы за сутки сменятся резкой оттепелью
В саму новогоднюю ночь будет тепло — до -3°
ГИС-Центр ПГНИУ составил прогноз погоды в Перми на новогоднюю неделю. Понедельник будет морозным, с температурой ниже нормы на 10°, которая может опуститься до -27°.
Со вторника, 31 декабря, на территорию края придёт циклон и температура воздуха начнёт резко расти, сопровождаясь метелями и порывами ветра до 15 м/с. Дневная температура в Перми составит -10…-13°. К вечеру повысится до -3…-5°.
В саму новогоднюю ночь в Перми будет тепло – ожидается небольшой снег при температуре воздуха около -3°, юго-западный ветер не более 4—9 м/с.
Но с первой половины дня 1 января ожидается прохождение холодного фронта. Температура воздуха по южной части края понизится до -8…-10°, продолжится небольшой или умеренный снег.
В ночь на 2 января в Перми минимальная
температура может приблизиться к -20°.
Днем 2 января по южной части края также
будет малооблачно, но начиная с
северо-западных районов облачность
будет увеличиваться в связи с приближением
нового циклона. Предварительно,
температура воздуха ожидается в пределах
-11…-16°.
В конце недели Пермский край окажется под влиянием обширного и глубокого циклона, температура воздуха будет резко расти, и 4 января вероятна оттепель до +1°.