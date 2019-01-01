В 2020 году МФЦ начнут выдачу полисов ОМС и свидетельств о рождении и смерти Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2019 году краевые многофункциональные центры (МФЦ) оказали 3,28 млн услуг, что на 6,7% выше уровня 2018 года. Среднее время ожидания в филиалах снизилось на 51% — до 5,6 мин.

Чаще всего пермяки обращались за услугами, связанными с земельно-имущественными отношениями. Востребованными также остаются услуги МВД, налоговой инспекции, соцзащиты. Причём количество принятых запросов по услугам УФНС в этом году увеличилось на 99%, министерства соцзащиты — на 76%, МВД — на 13%.

В 2019 году также расширился перечень оказываемых услуг. Теперь МФЦ принимают заявления в адрес «Теплоэнерго» и Роспотребнадзора.

В 2020 году пермяки получат возможность оформлять через МФЦ полисы обязательного страхования, получать свидетельства о рождении и смерти. Крупные отделения начнут выдачу биометрических загранпаспортов.