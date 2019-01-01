7 января в Перми стартует Рождественский турнир по ледовой скульптуре Поделиться Поделиться Твитнуть

7 января в 16:00 в ледовом городке на пермской эспланаде состоится официальное открытие Рождественского турнира Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж».

Для участия в турнире приглашены пять команд, представивших наиболее интересные эскизные решения будущих ледовых скульптур. Творческий процесс займёт пять дней, будет проходить в формате открытой лаборатории и завершится днём 11 января. Выставка скульптур разместится на площади перед Театром-Театром и продлится до весны.

Тема Рождественского турнира — продолжение общей концепции ледового комплекса «Легенды древней Пармы». Ледовые скульптуры Рождественского турнира представят образы коми-пермяцкой мифологии, легенд народов древней Пармы, пермского звериного стиля.