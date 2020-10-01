На городской эспланаде открывается ледовый городок Поделиться Поделиться Твитнуть

Техническое открытие ледового городка на эспланаде Перми состоялось 29 декабря. Официальное открытие ледового городка «Легенды древней Пармы» состоится 30 декабря.

В этом году для размещения ледового комплекса задействовано сразу три квартала городской эспланады. Непосредственно ледовый городок «Легенды древней Пармы» размещён в обновленном квартале эспланады перед зданием Законодательного собрания Пермского края.

Новогодний комплекс состоит из 12 ледовых объектов, каждый из которых отражает тему древней культуры и истории пермской земли. На эспланаде появился мамонт в натуральную величину, «выросли» древние городища и чудные леса, а гости могут стать дивными птицами из восточных сказок. «Городок стал большой декорацией из льда к фэнтези-фильму о далёкой Парме», — сообщила пресс-служба краевого правительства.

В городке появилось 20 горок с 24 скатами, высотой от 1 до 3 м. При строительстве использовано 1823 кубометров льда. Общая площадь зимнего комплекса превысила 23 тыс. кв.м.

В квартале у монумента «Героям фронта и тыла» построен каток и горки для сноутюбинга. На площади перед Театром-Театром смонтирована ярмарочная карусель, ледяные ель и фигуры.