Дмитрий Енцов журналист Илья Варламов обещал 1 млн руб. если кто-то докажет, что его приезд в Пермь проплачен Ещё один миллион обещал добавить мэр Поделиться Поделиться Твитнуть

Блогер-миллионник Илья Варламов 28 декабря побывал в Перми для съёмок своей программы «БДСМ» («Большая дорога с мэром»). Её суть в том, что ведущий гуляет по городу с его мэром, попутно обсуждая вопросы благоустройства, инфраструктуры и так далее. Съёмки в Перми заняли четыре часа.

Илья Варламов, блогер, автор программы:

— Впервые за два года кто-то согласился прогуляться по городу зимой после снегопада. Сегодня четыре часа гуляли по Перми, обсудили общественный транспорт, заборчики, эспланаду и современное искусство. Пермские СМИ говорят, что мэр заплатил за мой приезд миллион рублей... Хм... Объявляю конкурс для журналистов! Если кто-то сможет доказать, что за мой приезд в Пермь хоть кто-то заплатил, я лично готов дать миллион, и ещё миллион добавит Самойлов (он согласился). Пермь, кстати, отличный город. Надеюсь, в ближайшие десять лет она станет столицей современного искусства.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:

— Маршрут, который мне выпал, пролегал от ул. Свердловской до Паркового. Часть проехали на автобусе, при этом оплатили проезд транспортной картой. По ходу обсуждали разные темы: транспортную реформу, платные парковки, содержание дорог, ограждения вдоль дорог и другие вопросы. Благодарен Илье, что он в конце декабря нашёл время для приезда в наш город. Кстати, он сказал, что хочет посетить Пермь ещё и летом, а потом в сентябре приехать к нам на марафон.