На заводе Шпагина открылся Sweet Market Фоторепортаж со сладкого фестиваля Поделиться Поделиться Твитнуть

На заводе Шпагина 27 декабря открылся новогодний фестиваль СнегоWeek. Он начался со сладкого маркета Sweet Land.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, в программе — «фильмы у камина, обнимашки с дедом Морозом, сладкий шопинг, полезные вкусняшки, в том числе для детей и аллергиков, катание на карусели, развлекательная детская программа, дегустации и мастер-классы».

Сладкая ярмарка работает 28 и 29 декабря с 12:00 до 22:00 в цехе №5 завода Шпагина (ул. Советская, 1б).

Вход свободный. Рекомендуемый возраст: 0+

Подробная программа фестиваля с новогодними мастер-классами для детей и взрослых, спектаклями и Fashion Film Festival на сайте.