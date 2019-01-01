На заводе Шпагина открылся Sweet Market
Фоторепортаж со сладкого фестиваля
На заводе Шпагина 27 декабря открылся новогодний фестиваль СнегоWeek. Он начался со сладкого маркета Sweet Land.
Как сообщает пресс-служба фестиваля, в программе — «фильмы у камина, обнимашки с дедом Морозом, сладкий шопинг, полезные вкусняшки, в том числе для детей и аллергиков, катание на карусели, развлекательная детская программа, дегустации и мастер-классы».
Сладкая ярмарка работает 28 и 29 декабря с 12:00 до 22:00 в цехе №5 завода Шпагина (ул. Советская, 1б).
Вход свободный. Рекомендуемый возраст: 0+
Подробная программа фестиваля с новогодними мастер-классами для детей и взрослых, спектаклями и Fashion Film Festival на сайте.