Технопарк Morion Digital стал региональным оператором Сколково Поделиться Поделиться Твитнуть

27 декабря технопарк Morion Digital подписал соглашение о сотрудничестве с фондом «Сколково» и получил статус регионального оператора фонда в Пермском крае. Это позволит пермским технологическим и инновационным компаниям получать статус резидента «Сколково» и пользоваться всеми мерами поддержки фонда, не покидая Пермского края.

Среди основных мер поддержки фонда «Сколково» — акселерационные программы, центры коллективного пользования, менторские программы, помощь в привлечении инвестиций и коммерциализации, а также гранты и налоговые льготы для резидентов.

Юрий Сапрыкин, вице-президент по международному и региональному развитию фонда «Сколково»:

— Пермский край входит в десятку регионов по количеству резидентов «Сколково» и традиционно богат сильными технологическими компаниями. За счёт синергии двух частных технопарков с общей территорией под брендом «Сколково» мы видим большие перспективы для развития инновационных компаний в регионе и их интеграцию в экосистему «Сколково».

Оскар Ягафаров, директор технопарка Morion Digital:

— Партнёрство технопарка с федеральными институтами развития даёт новые возможности для региональных высокотехнологичных компаний. А для нас это локализация механизмов поддержки таких проектов. В том числе доступ к качественной экспертизе и специализированным сервисам.

Стратегическим партнёром регионального оператора фонда «Сколково» в Пермском крае выступит «Технопарк Пермь».