Илья Варламов прибыл в Пермь Поделиться Поделиться Твитнуть

Блогер Илья Варламов вновь посетил Пермь. В своём Instagram он снял уборку улиц из окна гостиницы Hilton, а также оценил чистые тротуары у здания администрации Перми.

Ранее глава Перми Дмитрий Самойлов уже сделал выходные дни 28—29 декабря рабочими для глав районов для качественной уборки снега.

Напомним, блогер Илья Варламов посетил Пермь вместе с шоуменом Сергеем Мезенцевым 5 ноября. На встрече с главой Перми Дмитрием Самойловым Илья Варламов предложил принять участие в своём YouTube-шоу «БДСМ» (большая дорога с мэром), на что глава города дал своё согласие.



