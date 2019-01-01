Григорий Серёдкин Лысьвенский ТЦ «Фортуна» закрыт из-за нарушений пожарной безопасности Поделиться Поделиться Твитнуть

Лысьвенская прокуратура обратилась в суд с требованием приостановить деятельность ТЦ «Фортуна». К закрытию привели многочисленные нарушения пожарной безопасности, сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.

Приставы обеспечили прекращение работы ТЦ до вынесения судом окончательного вердикта. Эксплуатация здания с нарушениями пожарной безопасности могла привести к возникновению ситуации, создающей угрозу жизни посетителей.

ТЦ продолжит работу после устранения выявленных нарушений.