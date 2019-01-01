Вера Гиренко Новый год — время «Всякого добра» Запущен благотворительный аукцион Поделиться Поделиться Твитнуть

Выставкой работ пермских художников в Центре городской культуры и началом торгов онлайн-аукциона открылся благотворительный арт-фестиваль «Всякое добро». Все средства, вырученные на нём, будут переведены в благотворительный фонд «Дедморозим».

Напомним, «Всякое добро» появилось три года назад. Из благотворительного концерта оно разрослось в полноценный фестиваль, сконцентрированный на двух видах искусства: музыке и живописи. Последняя в прошлом году была представлена пятью работами пермских художников. Однако именно они собрали на онлайн-аукционе больше половины средств: более 150 тыс. руб.

По словам координатора по финансированию фонда «Дедморозим» Инны Бабиной, в прошлом году эти деньги стали спасательным кругом для детей, которым требовалась срочная помощь.

Инна Бабина, координатор по финансированию фонда «Дедморозим»:

— На деньги, собранные участниками, купили маску для откашливателя, которая помогла не задохнуться подопечному фонда с проблемами дыхания. Также средства были потрачены на транспортные расходы Насти, которая поехала на обследование в Москву. В итоге удалось вовремя обнаружить рецидив онкологического заболевания.

В этом году ожидается, что онлайн-аукцион соберёт более 500 тыс. руб. Ведь работ на этот раз 13 и торги за них уже активно идут на площадке «1+1». По словам куратора выставки, искусствоведа Анны Суворовой, «Всякое добро» собрало произведения весьма высокого художественного уровня.

Анна Суворова, куратор выставки фестиваля «Всякое добро»:

— Это художники, работающие с языками и форматами современного искусства: с различными формами абстракции, фигуративной живописи и графике, метамодернистскими и постмодернистскими кодами и приёмами визуального искусства. В общем, мы собрали художников «музейного уровня», чьи произведения уже находятся в государственных и частных коллекциях.

В прошлом году работы художников их Перми пополнили собрания коллекционеров нескольких российских городов. В частности, Москвы и Калининграда. Это было большой неожиданностью для организаторов.

Анна Суворова:

— Признаться, я представляла себе покупателя, как человека, который живёт в Перми, любит местное искусство и хочет его поддержать. Действительно, сначала борьба за лоты шла среди пермских коллекционеров. Но когда подвели итоги, выяснилось, что большая часть произведений из Перми уезжает. Это показатель того, что уровень произведений высок.

В целом, по словам организаторов, выставка получилась своеобразной квинтэссенцией искусства Перми. На ней можно увидеть работы и художников академической школы, которые обращаются к заводской, индустриальной тематике (например, Максим Каеткин, Ксения Козлова). К символизации пространства города, его эмоциональному, чувственному и мистическому переживанию, тяготеют произведения Рады Денисенко, Александра Юнусова и Максима Нурулина. Авторские мифологии, индивидуальное прочтение знаков и символов культуры, на выставке можно увидеть в произведениях Юрия Шикина и Ольги Молчановой-Пермяковой. В новой эстетике и концептуалистской логике искусства созданы работы Петра Стабровского и Александра Кошелева. Разные границ абстракции можно увидеть в произведениях Игоря Турбина и Анатолия Френкеля.

Для художников участие в онлайн-аукционе — это повод снести свою лепту в доброе дело (они безвозмездно отдали свои работы) и по-новому оценить собственное искусство. Например, Александр Юнусов, который участвует в аукционе второй год, отдал «Зелёный диптих», в котором исследует свой самый нелюбимый цвет.

Александр Юнусов, художник:

— Во всех моих работах чувствуется печаль. Через неё я выхожу на все остальные эмоции. На этот раз эта эмоция выражена в зелёном городском пейзаже.

А для Александра Кошелева «Всякое добро» стало возможностью поставить точку в очередном этапе творческой биографии.

Александр Кошелев, художник:

— Художник расстроился — это первая работа, с которой я решил расстаться. Никогда ничего не продавал и не дарил. Так я прощаюсь со стилем лирического концептуализма. Так я назвал исследование эмоций и попытки выразить их через искусство.

В этом году к благотворительной акции помимо художников присоединились и коллекционеры, которые отдали на аукцион произведения из своих собраний.

Приобрести произведения арт-фестиваля «Всякое добро» можно на благотворительной онлайн-площадке «1+1». Завершение торгов состоится 6 января в 00.00. Все средства от проведения торгов направят фонду помощи детям «Дедморозим».

Музыкальная программа «Всякое добро» стартует 3 января и завершится 5 января. За три дня на разных площадках города можно будет услышать около двух десятков музыкальных команд Перми. Подробное расписание фестиваля — в социальной сети ВКонтакте.