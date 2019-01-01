Завод в сторис Поделиться Поделиться Твитнуть

Уникальный проект, уникальные дети - а по-другому и не скажешь про школу блогеров, организованно предприятием «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» совместно с телекомпанией «ВЕТТА 24». С марта по декабрь участники проекта «Дружба с заводом», а это 42 ребёнка из разнных школ Перми и края и даже детского сада, учились выходить в эфир, писать посты, работать над продвижением аккаунта и зарабатывать лайки. А ещё изучали специфику нефтяной отрасли и нефтепереработки, историю пермского нефтеперерабатывающего завода и города.

Юные блогеры освещали корпоративные мероприятия, промаршировали в рядах нефтяников по главным улицам на Первомае, побывали на производственной площадке, проверили качество топлива и убедились – «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» заслуживает отличной оценки. Впрочем, как и наши финалисты – та двадцатка, которая выполнила итоговое конкурсное задание.

На финал организаторы школы блогеров приготовили выпускникам непростое, но интересное задание - рассказать об одном из объектов города, связанным с нефтяной отраслью и «Пермнефтеогсинтезом». К примеру, Екатерине Морозовой из посёлка Верх-Юсьва досталась задача узнать и рассказать про нефтяной техникум. В 1929 году открыли в Прикамье нефть, а 10 лет спустя, в 1939 году, в Перми открылся это центр профподготоки, где учились будущие кадры нефтяной отрасли, а также здесь получал профессию Лев Давыдычев, известный писатель. И он, как оказалось, причастен к нашей отрасли, и даже в студенческие годы написал произведение «Бутылочка нефти». Как знать, если бы ни техникум, то может он и не написал бы свою первую повесть и не поверил бы в свой литературный талант. Кто знает, может быть, и знаменитого двоечника Ивана Семёнова тогда не было бы. А в начале 60-х газета «Пермский нефтяник» писала, что нефтяной техникум одним из первых открыл филиал для обучения работников Пермского нефтеперерабатывающего завода. Вот такая вот «дружба с заводом».

Страха перед камерой у ребят больше нет. Это подтверждает Мария Белых. Участница проекта стала самой активной в инстаграме и самой вовлечённой в корпоративную жизнь лукойловского предприятия. Дело в том, что папа Маши – наш коллега, трудится на производстве по первичной переработке нефти. Семья Белых в этом году приняла участие в семейных стартах «Папа, мама, я – спортивная семья», где Мария умудрилась одновременно и проходить испытания, и делать посты.

А вот Дмитрию Килину из 132-й школы выполнять конкурсное задание помогал сам депутат Законодательного собрания Пермского края Владимир Жуков, в прошлом – генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза». Жребий определил тему – подшефная школа заводчан №102 Перми.

Дмитрий Килин:

- Чтобы узнать хоть немного информации, я обратился в музей истории предприятия. Построено оно в 1955 году для детей строителей, а затем только рабочих завода. Получается, что школа даже старше, чем завод. Дальше я обратился к действующему директору школы Артёму Валерьевичу Исакову. Он мне рассказал, как и почему появилось название у школы «Петролеум +», в чём уникальность учебного заведения. Владимир Юрьевич Жуков - выпускник 102-й, он рассказал, что уже много лет завод шефствует над школой и благодаря поддержке завода она преображается. Также, мне стало известно о том, что огромный вклад в развитие школы сделала Анисимова Виктория Ивановна, которая почти 25 лет являлась здесь директором, а до этого была учителем химии в моей 132-й школе. Мы пообщались. Виктория Ивановна рассказала, что школа была инициатором введения пятидневного обучения в школах города, а также она была инициатором перехода на кабинетную систему. Вот такие новости из прошлого.

Илья Шурупов свою работу посвятил 90-летию пермскому трамваю, да ему тоже 90 как и пермской нефти. Но больше юного блогера интересовал всё-таки первый трамвай в Осенцы.

Илья Шурупов:

- В 1957 году на месте бывшего ипподрома начали возводить трамвайное депо Балатово, В 1958 году была сдана линия, ведущая к нефтезаводу в Осенцах. Так как предприятие находилось за городом, то трамвайные пути проходили за городской чертой: по огромным незастроенным территориям, вдоль огородов и полей. Чтобы рельсы не заносило снегом, зимой их огораживали деревянными щитами и заборами. По маршруту ходили старые трёхвагонные «двойки». По утрам и после рабочего дня пассажиры штурмом брали трамваи, до отказа набиваясь в вагоны, многие ехали на подножках и даже на крыше. Только в 1975 году в Осенцы стал ходить скоростной трамвай.

Илье удалось поговорить по телефону с одной из первых вагоновожатых трамвая этого маршрута Лидией Михайловной Замориной. Он поинтересовался, правда ли, что раньше вагон трамвая ехал, буквально облепленный людьми?

Лидия Заморина, вагоновожатая трамвая:

- Было дело! В основном безбилетники из приглашённых на заводскую стройку. Мы не раз останавливались по пути на улицу Промышленную, чтобы снять людей с крыши. Только проедешь метров 100, а они опять цепляются.

Такие разные истории и это лишь часть большой работы – исследовательской, творческой. Организаторы, уверены, что находки ребят могут сложиться в особый нефтяной туристический маршрут. Именно поэтому последнюю в этом году встречу с блогерами с раздачей «слонов» - заслуженных наград - решено было провести с участием первых лиц краевой столицы. Экскурсия по заводу и Пермской городской думе, встреча с её председателем Юрием Уткиным и генеральным директором «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» Сергеем Андроновым, живое общение, конечно, подарки – таким стал выпускной в школе блогеров. Победители поедут на родину «ЛУКОЙЛа» - в Когалым, а значит, нас ждут новые публикации, сторисы и трансляции. Добавляйтесь в друзья!

По данным пресс-службы «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»