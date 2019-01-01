В 2020 году поступление в вузы станет возможно через портал госуслуг Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2020 году увеличится количество услуг, оказываемых через электронные сервисы. Среди них — исполнительное производство, трудовые отношения онлайн, социальная поддержка онлайн и поступление в вуз. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства РФ Максим Акимов.

По его данным, на портале госуслуг зарегистрировано 100 млн человек, 25% госуслуг оказывается в цифровом виде, за год прирост составил 5%. В Пермском крае количество заявлений увеличилось почти вдвое — с 2,7 млн в 2018 году до 5,27 млн за три квартала 2019 года.

Кроме того, в 2020 году в регионе запланирован запуск портала услуг и сервисов Пермского края. Он совместит услуги и сервисы, доступные жителям края в едином интерфейсе с удобным поиском. Речь идёт о таких сервисах, как k-vrachu.ru, электронная пермская образовательная система (ЭПОС) и других. На сайте можно будет подать заявление и получить в электронной форме результаты оказания услуг в сферах образования, здравоохранения, строительства, транспорта по тем услугам, которые ранее не были переведены в электронную форму.

В дальнейшем портал услуг и сервисов, МФЦ и ведомственные информационные системы будут объединены в единую экосистему в рамках Единой централизованной сервисной платформы услуг Пермского края.