Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 27 декабря по 17 января Поделиться Поделиться Твитнуть

Наступают долгожданные новогодние каникулы, наполненные многочисленными концертами, выставками, фестивалями и другими интересными событиями. Пермяков ждёт Международный рождественский фестиваль и благотворительный фестиваль «Всякое добро», фестиваль зимнего фольклора «Сочельник» и «Святки» в «Хохловке», фестиваль сладостей и многое другое.

В Перми продолжается VI Международный Рождественский фестиваль (6+). Оригинальную программу «Классика встречает джаз» (6+) для саксофона и органа представят музыканты из Германии Сергей и Соня Черепановы. Известные произведения европейских композиторов XIX и XX веков предстанут в неожиданном звучании дуэта орган+саксофон и станут темой для джазовых импровизаций.

Органный концертный зал, 28 декабря, 18:00

Квартет «Каравай» выступит с программой «Предкарнавальная ночь» (6+), в которой примут участие пермские музыканты: лауреат всероссийского и международного конкурсов Владимир Чадов (тенор), Владимир Яковлев (ударные, перкуссия), заслуженная артистка России Ирина Шишенина (художественное слово, вокал), Дмитрий Юрков (художественное слово, вокал). Автор сценария и режиссёр — Ксения Жаркова.

Органный концертный зал, 30 декабря, 19:00

В этом сезоне один из самых известных творческих коллективов Пермской филармонии отмечает юбилей — 20 лет на сцене. Солисты «Хорус-квартета» приглашают пермяков и гостей города отметить «Двадцатый Новый год Хоруса» (6+). Праздничный концерт состоится всего за несколько часов до Нового года.

Органный концертный зал, 31 декабря, 18:00

В рамках абонемента «Сказки с оркестром» «Уральские сказы» Павла Бажова прозвучат в сопровождении лучших образцов академической музыки. После сказки «Серебряное копытце» (6+) маленьких зрителей ждёт продолжение — новогодние развлечения в фойе, хороводы вокруг ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Органный концертный зал, 6 января, 12:00

Уральский государственный камерный хор представит программу «Рождество Христово» (6+).

Органный концертный зал, 7 января, 18:00

Пианист Павел Нерсесьян (6+) исполнит музыку Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Муцио Клементи и Франца Шуберта.

Органный концертный зал, 8 января, 18:00

На закрытии фестиваля выступит камерный оркестр «Kremlin» (6+). Ежегодно оркестр даёт около 100 концертов, примерно половину из которых — в Москве, остальные в гастрольных поездках по городам США, Канады, Европы, Азии и Южной Америки.

Музыкальная программа, с которой оркестр выступит на закрытии Рождественского фестиваля, включает два отделения классической камерной музыки. Первое отделение условно можно назвать «Серенады». Второе отделение откроет увертюра Штрауса к оперетте «Летучая мышь». Фестивальный вечер завершится музыкой современного композитора Эскендера Бекмамбетова.

Органный концертный зал, 13 января, 19:00

Все средства, вырученные на новогоднем благотворительном арт-фестивале «Всякое добро» (0+), будут перечислены на нужды подопечных фонда «Дедморозим». Музыкальная часть фестиваля пройдёт с 3 по 5 января параллельно на нескольких площадках. Участников благотворительного марафона примут чайная-кондитерская «Грибушин», пространство «Не Сцена «Ажиотаж», бар «13/69», Trash bar и школа хореографии Force pro. В рамках фестиваля выступят Константин Завалин, Халиль Зиганшин, Денис Голиков, «Почти Володя», ValieDollz, Route2, ANTON kolbin trio, «Эй, Джульетта», Bear city poems, TwoDays, «Пальчик мимо», «Народная музыка Ирландии», «Кельди», Алиса Селезнёва, Александр Морозов, Ирина Тарчинская, Миша Ветер, «Северная Ягода», «Миелофонище», Ася Алыпова, Ладомир Трунов и Ксения Лазукова. В пространстве «Не сцена «Ажиотаж» пройдут ежедневные камерные концерты-квартирники с живой творческой атмосферой. 4 января пермские поэты проведут «Поэтическую ёлку», а в заключительный день фестиваля актёры пермского камерного театра «Новая драма» представят спектакль «Летели качели» в частной филармонии «Триумф».

Различные площадки Перми, до 5 января, расписание — на страничках фестиваля в фейсбуке и ВКонтакте.

В программе традиционного фестиваля зимнего фольклора «Сочельник» (0+) — не только спектакли и концерты, но и гадания, лепка пельменей и fire show. На музыкальных площадках будут выступать Сергей Старостин, Всеволод Мезенин, проекты «Этносферы» «БиоТрио» (Таисия Краснопевцева, Сергей Филатов и мультиинструменталист Сергей Клевенский), а также фольклорный ансамбль «Веретёнце» (Москва). Под открытым небом, в сквере «Губернии» состоится конкурс артистов огненного шоу «Крещенские огни». Тема этого года — «Лёд и пламень». Главная тема трёх фестивальных дней — русский святочный фольклор.

Пермский дом народного творчества «Губерния», с 11 января

В «Хохловке» пройдут святочные программы, которые позволят приобщиться к традиционной культуре крестьян Прикамья. Гости музея смогут принять участие в зимних народных играх, погадать, послушать былички о нечистой силе, а также выпить чаю с пряничными козулями.

Первая программа «Святки в «Хохловке»: Рождество Христово» (0+) пройдёт 7, 9, 11 января. Она связана с традициями христославия, представленного в местных обычаях. После колядования гости «Хохловки» поиграют в зимние народные игры и побывают на вертепном представлении «Царь Ирод».

Вторая программа называется «Страшны́е вечера» (0+). Она связана с обрядовым ряжением, гаданиями и поверьями о нечистой силе, знакомит участников с традициями второй недели святок — с Васильева вечера до Крещения. Коляда, ряжение в личины, шумные уличные игры, гадания, страшные рассказы о нечисти — всё это ждёт гостей музея 13, 15 и 18 января. Кульминацией программы будет представление народного театра «Царь Максимильян», посиделки за столом с деревенскими сказками, страшными быличками и загадками, записанными в Пермском крае. Вместе с фольклорным ансамблем музея «Хохловка» в праздниках принимают участие и другие коллективы: студия духовных песнопений и фольклорной музыки «Тишина», фольклорный проект «Река» из Перми и ансамбль «Семейка» из Усть-Качки.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 7, 9, 11, 13, 15, 18 января

В Перми открылась новогодняя выставка «Карнавал» (0+). Особенность этой выставки — зоны фотографирования, которые расположены по всему залу. Зрители смогут ненадолго оказаться в Венеции под старинным фонарём, примерить венецианские маски. Покопаться в чемоданчиках в поисках желаемых авторских открыток. Увидеть продолжение «Глобального потепления». Заглянуть в тайную комнату в одной из «улиц» экспозиции, удивиться сюрпризам от фотохудожников.

Пермская арт-резиденция, до 31 января

Работы Армена и Ольги Гаспарян, представленные на выставке «Tempus fugit, aeternas manet...» — Время уходит, вечность остаётся...» (0+), созданы в эстетике символизма, на основе различных мифологий и завораживают тонкой изысканностью линий, глубиной сюжета, каноничностью образа каждого персонажа, неслучайно оказывающегося в картине.

Центральный выставочный зал, до 19 января

В Перми откроется выставка советского агитплаката периода Великой Отечественной войны «Плакат войны» (6+). На выставке зрители увидят агитокна и плакаты из собрания Пермской художественной галереи, которые в послевоенное время ещё не экспонировались. В их числе работы живописцев Фёдора Дорошевича, Ивана Россика, Петра Оборина, Александра Носкова, Владимира Мороза.

IV корпус ПГГПУ (ул. Пушкина, 42), с 27 декабря

На выставке «История медицины. К 250-летию со дня рождения Фёдора Христофоровича Граля» (6+) посетители Горьковской библиотеки увидят переводы трудов европейских врачей XVIII — XIX вв., популярные лечебники и журналы, в которых публиковались статьи о гигиене, пользе свежего воздуха, физических упражнений и воздержания в еде. Также на выставке представлены книги по клинической медицине, терапии XIX — начала XX вв.

Пермская краевая библиотека им. Горького, с 30 декабря

Культурный образовательный центр «Дом музыки» приглашает на музыкально-сенсорный спектакль «Тёплая зимняя сказка» (0+). Это простая и весёлая история о том, как Деды Морозы появляются в своей снежной стране и успевают облететь всю Землю, чтобы положить под ёлочку подарки всем-всем детям.

БЦ «Бонус» (ул. Революции, 20), 28 декабря, 12:00, 16:00

Зрители музыкальной сказки «Серебряное копытце» (0+ от 4 лет), попадая на территорию сказочного леса, очутятся в волшебном мире, услышат загадочную музыку, узнают о жителях фантазийного края, где и происходит действие...

Завод Шпагина, 29 декабря, 19:00; 3 января, 18:00

«Sweet Land: сладкий маркет» (0+) предлагает чемпионат «Крестики-Пончики», аллею тортов, музей конфет, пряничный город, бал десертов, продукцию для аллергиков и многое другое. Это настоящий рай для сладкоежек и ценителей полезных сладостей.

Завод Шпагина, 27-29 декабря

В новогодние праздники в «Премьере» пройдёт «Эхо Флаэртианы-2019» (6+). В программу вошли 11 картин. Среди них: победитель «Флаэртианы» «Хозяин оленей», лауреат премии «Лавровая ветвь» «Хроники ртути», пермский фильм «Под куполом неба» и польская картина «На связи». Зрители также увидят фильмы, снятые после презентации на питчинге Flahertiana Forum: «Сильная доля», «Юбилейный год» и «Реанимация».

Киноцентр «Премьер, с 3 по 5 января