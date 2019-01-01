Григорий Серёдкин ФАС: Договор на оборудование городской новогодней сцены был заключён с нарушением закона Но работы всё равно выполнит победитель торгов Поделиться Поделиться Твитнуть

Договор на оборудование городской новогодней сцены был заключён с нарушением закона. Об этом сообщил руководитель Управления ФАС России по Пермскому краю Александр Плаксин.

Напомним, 25 декабря краевое УФАС приняло жалобу от проигравшей торги стороны в лице предпринимателя Николая Чугарова. Его ценовое предложение было таким же, как и у победителя. Рассмотрение жалобы назначено на 10 января.

При этом заказчик — МАУ «Агентство социокультурных проектов» — уже заключило договор с победителем торгов ООО «Эверласт Плюс». Заказчик уведомил антимонопольщиков, что приостановить заключение контракта уже нельзя.

Александр Плаксин, руководитель Управления ФАС России по Пермскому краю:

— Имеется однозначное нарушение закона со стороны заказчика. Срок для заключения договора установлен законом. Договор нельзя заключать менее, чем за 10 дней после публикации итогового протокола. Протокол был опубликован 17 декабря и до 27 декабря договор не мог быть подписан. Нарушение закона имеется, как минимум, в этой части. 10 января может подтвердиться и факт неверного определения победителя конкурса и теоретически мы можем говорить о признаках нарушения ст. 17 федерального закона «О защите конкуренции». По сути дела — антиконкурентные действия организаторов торгов и участников закупки.

Если незаконные действия подтвердятся, речь пойдёт о возбуждении антимонопольного дела. Должностным лицам грозит штраф в 20 тыс. руб. и штраф физическим лицам в зависимости от изначальной цены контракта.

При этом новогодняя сцена не останется без подрядчика — работы выполнить победитель торгов ООО «Эверласт Плюс». По словам Александра Плаксина, исполнение контракта прекратится, только если суд примет соответствующий иск, а полномочий приостановить исполнение контракта у антимонопольного органа нет, не смотря на нарушение закона.

Как пояснили в Агентстве социокультурных проектов, работы по строительству сцены на эспланаде не приостановлены, строительство производится в соответствии с результатами конкурсных процедур. Праздничные мероприятия, как и планировалось, начнутся 31 декабря в 23:30 и продолжатся до 04:00 1 января:

Сроки подписания не нарушены. На сегодняшний день говорить о незаконности конкурсных процедур преждевременно. УФАС рассмотрит жалобу 10 января. Кроме того, в письме УФАС не говорится о необходимости приостановить строительство сцены. На сегодняшний день говорить о незаконности конкурсных процедур преждевременно. УФАС рассмотрит жалобу 10 января.