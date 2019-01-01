Главы районов Перми будут работать в выходные для уборки города Поделиться Поделиться Твитнуть

Глава Перми Дмитрий Самойлов объявил рабочими днями ближайшие выходные для своих заместителей и глав районов города. Об этом сообщает телекомпания «ВЕТТА».

Дмитрий Самойлов, глава Перми:

— Задача на ближайшие дни — усиленный вывоз снега, прочистка тротуаров и остановок. Административно-техническая инспекция по моему поручению включила в свои ежедневные контрольные рейды торговые центры, которые обязаны содержать прилегающие территории.

Напомним, в начале недели в Перми и крае прошли сильные снегопады. В некоторых местах города до сих пор требуется усиленная работа для расчистки от снега и наледи.