Минкульт РФ утвердил техзадание на реконструкцию пермского цирка Работы планируется начать в 2021 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство культуры РФ утвердило техзадание для реконструкции пермского цирка. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

После утверждения техзадания объект должен попасть в федеральную инвестпрограмму на 2020—2022 годы. В пермском цирке планируется полный капитальный ремонт здания: от фасада до внутренних помещений. Строительные работы в цирке должны начаться в 2021 году, завершиться — к 2023 году.