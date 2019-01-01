«Пермэнергосбыт» запускает чаты в WhatsApp, Viber и Telegram для клиентов-юрлиц Поделиться Поделиться Твитнуть

С 9 декабря ПАО «Пермэнергосбыт» запускает в тестовую эксплуатацию чаты для клиентов — юридических лиц в популярных мессенджерах WhatsApp, Viber и Telegram. С помощью этих чатов клиенты смогут задать менеджерам компании интересующие их вопросы, получить необходимые консультации, решить спорные ситуации без визита в офис компании или телефонного звонка.

Павел Павлов, директор по информационным технологиям ПАО «Пермэнергосбыт»:

— Около года назад мы открыли чаты в мессенджерах для наших клиентов — физических лиц, и сегодня этот способ коммуникации становится всё более популярным. Теперь подобный формат взаимодействия будет доступен и для клиентов-юрлиц: многие сегодня предпочитают звонку или визиту в офис «письменный» способ коммуникации в режиме онлайн. Правда, пока чаты будут работать в тестовом режиме и без элементов автоматизации в части принятия показаний или автоматизированных ответов на станд.

Перейти в чаты мессенджеров можно через сайт ПАО «Пермэнергосбыт», раздел «Организациям», нажав на соответствующие иконки в правом нижнем углу экрана или отсканировав любым сканером телефона эти QR-коды.

ПО данным пресс-службы «Пермэнергосбыт»