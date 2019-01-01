Григорий Серёдкин

С 30 декабря по 1 января в центре Перми запретят стоянку автомобилей

Поделиться

В новогоднюю ночь в Перми перекроют движение на центральных улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 22:00 31 декабря до 05:00 1 января будет перекрыто движение по ул. Ленина от Крисанова до Куйбышева, по ул. Борчанинова от Екатерининской до Петропавловской и по ул. Попова от Екатерининской до Петропавловской.

Уже 30 декабря с 22:00 и до 05:00 1 января будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта на ул. Петропавловской от Попова до Куйбышева, на ул. Ленина от Крисанова до Куйбышева, на ули.Борчанинова от Екатерининской до Петропавловской.

Водители смогут двигаться по прилегающим улицам. 

Поделиться