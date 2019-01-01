Григорий Серёдкин С 30 декабря по 1 января в центре Перми запретят стоянку автомобилей Поделиться Поделиться Твитнуть

В новогоднюю ночь в Перми перекроют движение на центральных улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 22:00 31 декабря до 05:00 1 января будет перекрыто движение по ул. Ленина от Крисанова до Куйбышева, по ул. Борчанинова от Екатерининской до Петропавловской и по ул. Попова от Екатерининской до Петропавловской.

Уже 30 декабря с 22:00 и до 05:00 1 января будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта на ул. Петропавловской от Попова до Куйбышева, на ул. Ленина от Крисанова до Куйбышева, на ули.Борчанинова от Екатерининской до Петропавловской.

Водители смогут двигаться по прилегающим улицам.