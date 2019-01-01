Григорий Серёдкин HeadHunter зафиксировал в Пермском крае рост числа резюме Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2019 году в регионе было размещено примерно столько же вакансий, сколько и в предыдущем, а вот поданных резюме было на 14% больше. Об этом сказано в ежегодном отчёте экспертов сервиса поиска работы HeadHunter

В среднем по региону на одну вакансию приходилось пять резюме. Сложнее было трудоустроиться в сферах «Госслужба, «НКО» и «Добыча сырья». Здесь спрос на одну вакансию обычно составляет 10 резюме.

Дефицит кадров наблюдается в сферах «Страхование», «Инсталляция и сервис» и «Домашний персонал». Здесь на вакансию приходится по одному резюме.