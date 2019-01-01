Нефтепереработчики провели бал для детей с ограниченными возможностями Поделиться Поделиться Твитнуть

Вот уже более 10 лет пермские нефтепереработчики дарят ребятам зимнюю сказку. И каждый раз это мероприятие вызывает особый трепет и желание дарить больше добра и тепла тем, кто в этом особенно нуждается.

Новогодний бал для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из малообеспеченных семей Индустриального района лукойловцы проводят ежегодно. В этом году праздник кардинально отличался от стандартного утренника. Фойе дворца культуры имени Ю.А. Гагарина превратилось в настоящую мастерскую, где юные помощники преодолели массу интересных и полезных заданий: делали открытки, строили каменные башни, выполняли упражнения на ловкость, и в итоге помогли Деду Морозу.

Настоящий зимний квест подготовили и организовали для ребят волонтёры инклюзивного центра «Дружный». Ребята уже более 10 лет работают с особенными детьми.

Денис Гетман, менеджер инклюзивного центра «Дружный»:

— Мы придумали для ребят разные активности: спортивную, тактильную, на мелкую моторику. Предусмотрели особенности ребят. Например, детям с синдромом Дауна надо несколько разных заданий, так как им необходимо часто переключаться. Поэтому на каждой станции предусмотрены несколько разных видов деятельности. Дети с особенностями так же любят играть, веселиться и мы рады, что сегодня смогли им подарить этот праздник.

В творческой мастерской ребята изготавливали значки, новогодние поделки и открытки. В мастерской развлечений — играли в интеллектуальные игры. В спортивной — выполняли упражнения. А ещё пробовали различные виды терапии. Проведение подобных мероприятий в районах и муниципалитетах присутствия компании — важная часть работы прикамских нефтяников.

Вера Мартынюк, помощник генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»:

— «ЛУКОЙЛ» — это социально-ориентированная компания и это часть той социальной работы, которую проводит наша компания в регионе. Надеемся, что в этот раз им тоже все понравится, они будут довольны и получат подарки долгожданные, окунуться в мир волшебства и Новый Год обязательно наступят.

Пройдя все испытания, ребята спасли подарки и вернули всем нам праздник. В честь наступающего Нового года спели с Дедом Морозом его любимую песню «В лесу родилась ёлочка».

По сообщению пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»