Пермский аэропорт организует прямые перелёты в Уфу Поделиться Поделиться Твитнуть

В расписании аэропорта Пермь появились рейсы в Уфу. Они будут выполняться авиакомпаниями «ИжАвиа», «КрасАвиа» и UTair. Их расписание действует с 9 января по 20 марта.

«ИжАвиа» с 9 января по 20 февраля будет вылетать по четвергам. Далее — по пятницам. «КрасАвиа» назначил один вылет 25 января, в субботу. UTair будет летать с 2 по 23 марта по понедельникам и с 6 по 27 марта по пятницам. Также UTair организовал по этому маршруту вылеты грузовых самолётов.

Стоимость билетов начинается от 1700 руб. Они доступны только на сайте авиакомпании UTair. Время в пути составляет 1 час 25 минут.

Напомним, из аэропорта Уфы осуществляются прямые рейсы в Вену, причём также по понедельникам и пятницам. Однако самолёт из Перми в Уфу прибывает позже отправления воздушного судна в Европу.