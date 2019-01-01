Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 27 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

С Новым годом, Пермь! Ледовые городки ждут гостей на праздничные мероприятия.

Новогодние поздравления губернатора Пермского края Максима Решетникова и главы Перми Дмитрия Самойлова.

Год новых побед. Пермь готовится к празднику и подводит итоги уходящего года.

В магазин за паспортом. В микрорайоне Парковом открыли отделение «Мои документы».

«Золотой мой, что-что, а право-то вы имеете…» Как правильно оформить гараж.

Новогодние новости. Бесплатный проезд и пункты обогрева.

Праздник в Пермской опере. В Пермском театре оперы и балета прошёл благотворительный спектакль для детей.

Куда пойти с 27 декабря по 17 января. Афиша культурных мероприятий в Перми.

Газета «Пятница» выходит тиражом 100 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно. Читайте газету на сайте газетапятница.рф группе во «ВКонтакте».

Уважаемые читатели, с наступающим Новым годом! Всех благ и исполнения желаний! Следующий выпуск газеты «Пятница» выйдет 17 января. До встречи в 2020 году!