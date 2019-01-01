Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 27 декабря
С Новым годом, Пермь! Ледовые городки ждут гостей на праздничные мероприятия.
Новогодние поздравления губернатора Пермского края Максима Решетникова и главы Перми Дмитрия Самойлова.
Год новых побед. Пермь готовится к празднику и подводит итоги уходящего года.
В магазин за паспортом. В микрорайоне Парковом открыли отделение «Мои документы».
«Золотой мой, что-что, а право-то вы имеете…» Как правильно оформить гараж.
Новогодние новости. Бесплатный проезд и пункты обогрева.
Праздник в Пермской опере. В Пермском театре оперы и балета прошёл благотворительный спектакль для детей.
Куда пойти с 27 декабря по 17 января. Афиша культурных мероприятий в Перми.
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Уважаемые читатели, с наступающим Новым годом! Всех благ и исполнения желаний! Следующий выпуск газеты «Пятница» выйдет 17 января. До встречи в 2020 году!