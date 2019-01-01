3,5 тыс. прикамцев уже поучаствовали в программе расселения аварийного жилья Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский край вошёл в число лидеров по расселению ветхого и аварийного жилья, сообщает пресс-служба краевого правительства.

За год новое жильё получили 3,5 тыс. прикамцев. 2,4 тыс. из них — в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Это 9% от общероссийского плана. Ранее губернатор Максим Решетников отметил, что на сегодня уже расселено 54 тыс. кв. м аварийного жилья.

Всего в 2019 году на расселение в Пермском крае направлено 3,4 млрд руб., 2,2 млрд из них — средства федерального бюджета. До 2024 года предусмотрено освоить ещё 26 млрд руб. К концу 2021 года на территории 19 муниципалитетов планируется ликвидация всего аварийного фонда.



