Григорий Серёдкин Срок подачи заявок на Строгановскую премию продлён до 31 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Заявить кандидата на получение Строгановской премии можно в течении ближайших трёх месяцев. Об этом на пресс-конференции сообщили члены правления Пермского землячества. При этом самовыдвижение на премию традиционно невозможно, добавили члены правления.

Напомним, 5 декабря по инициативе председателя правления РОО «Пермское землячество» Андрея Кузяева принято решение начать конкурсную процедуру с 1 января 2020 года.

Неизменным останется количество номинаций. Помимо награды «За честь и достоинство» награду получат лауреаты номинаций за достижения в общественной деятельности, экономике и управлении, науке и технике, культуре и искусстве, спорте. Торжественное награждение победителей запланировано на первую декаду июня.

Премия лауреата составит 500 тыс. руб. Также победитель получит бронзовую скульптуру и серебряный знак лауреата Строгановской премии.

Список экспертов комиссии будет опубликован на сайте Пермского землячества 1 января.

Игорь Шубин, первый заместитель председателя правления РОО «Пермское землячество»:

— По пяти номинациям важны достижения ушедшего 2019 года. А в номинации «За честь и достоинство» мы рассматриваем человека всесторонне, берём во внимание его общественную деятельность в целом.

Георгий Ткаченко, член правления РОО «Пермское землячество»:

— Уже в 15-й раз мы запускаем процедуру выбора номинантов Строгановской премии, и каждый раз присутствует некоторое волнение. Планка поднята уже очень высоко, и удержать её на прежнем уровне — большая ответственность. На церемонии вручения Строгановской премии мы убеждаемся, что Пермский край — это место рождения талантов. Мы уверены в том, что этот год не станет исключением, поэтому мы хотим призвать общественность участвовать, выдвигать своих номинантов, и пусть победят самые достойные!

Напомним, Строгановская премия была учреждена в 2005 году. Это общественная награда за выдающиеся достижения пермяков в различных сферах деятельности.