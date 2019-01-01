В Перми пройдёт 10-я Perm Winter School
1-2 февраля 2020 года в Перми в 10-й раз пройдёт международная конференция Perm Winter School: Money and people (Пермская зимняя школа).
Конференция является уникальной для России площадкой обсуждения инноваций в сфере финансовых рынков и технологий, собирающей российских и зарубежных представителей ИТ и финансовой индустрии, научного и стартап-сообществ, преподавателей и студентов экономических и ИТ-специальностей.
Мероприятия Perm Winter School будут разделены на 5 тематических блоков: электронные рынки, финансовые посредники, блокчейны и криптовалюты, цифровая идентичность и человек в цифровую эпоху.
Спикерами конференции станут ведущие российские и зарубежные
эксперты в сфере финансов и ИТ: экс-зампредседателя Банка России, профессор
РАНХиГС Константин Корищенко; основатель онлайн-биржи OANDA и криптобиржи
Lykke, профессор Цюрихского университета Ричард Олсен; основатель Democracy
Earth Foundation Сантьяго Сири; директор департамента банковского регулирования
Банка России Алексей Лобанов; партнер Alpha Governance Partners, экс-директор
CFA Institute, профессор Лозаннского университета Джузеппе Баллокки; директор
по инновациям «Национального расчетного депозитария» Артём Дуванов.
Сергей Ивлиев, руководитель лаборатории криптоэкономики и
блокчейн-систем ПГНИУ:
- Мы постараемся
заглянуть в следующее десятилетие. Как будет развиваться человечество в эпоху
цифровых технологий? Какие новые социально масштабируемые идеи могут объединить
нас, когда религия, государство, война и деньги центральных банков потеряют
свою власть? Какими будут деньги будущего? Есть ли место приватности в цифровом
мире? Мы не будем раскрывать все секреты. Обещаем, что это будет нескучно!
Кроме того, Perm Winter School 2020 приглашает
исследователей и экспертов из индустрии представить свои работы в рамках
конференции. Заявки принимаются на русском или английском языках на сайте
permwinterschool.ru.
Perm Winter School 2020 пройдет на площадке Высшей школы экономики в Перми (бульвар Гагарина, 37). Языки конференции - английский и русский. Участие бесплатное, необходима регистрация.
Организаторы конференции – лаборатория криптоэкономики и блокчейн-систем Пермского государственного национального исследовательского университета и компания Lykke при поддержке Международной ассоциации профессиональных риск-менеджеров PRMIA. Партнёры - банк «Урал ФД», ФРИИ, НИУ Высшая школа экономики - Пермь, компании Babel cover, «Финтелект», RIO Soft, Parma Technologies Group, инновационный центр «Мозгово».