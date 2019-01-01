Дмитрий Енцов журналист Декабрь стал самым популярным месяцем для покупки автомобиля в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) провело исследование среди регионов по количеству выдаваемых автокредитов в декабре за последние три года — с 2015 по 2018 год.

Оказалось, что декабрь — самый популярный месяц в России и по количеству выдаваемых банками автокредитов, и по количеству приобретаемых автомобилей.

Так, в Пермском крае последние три декабря количество одобренных автокредитов выше среднемесячных показателей на 29,1%.

По данным «Автостата», количество проданных автомобилей последние три декабря также выше среднемесячных на 35,8%.

В среднем по России декабрьский рост автокредитов составляет 20%, а количества приобретаемых авто — на 33%.

При этом январь и февраль последние три года являются месяцами с самой низкой годовой активностью как по автокредитам, так и по приобретению автомобилей.