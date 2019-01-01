Дмитрий Енцов журналист Мэрия Перми планирует изменить параметры четырёх территориальных зон Поделиться Поделиться Твитнуть

Члены городской комиссии по землепользованию и застройке большинством голосов 26 декабря отправили на публичные слушания изменения в Правила землепользования и застройки относительно четырёх зон. Инициатором изменений выступил департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми.

Это касается зоны обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-1), зоны обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2), зоны многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки (Ж-1) и зоны среднеэтажной жилой застройки (Ж-2).

В действующем градрегламенте, принятом гордумой в августе этого года, в зонах Ц-1, Ц-2, Ж-1 установлена высотность не менее четырёх этажей и не более десяти этажей, для зоны Ж-2 — не менее четырёх этажей и не более восьми этажей.

Согласно изменениям, из градостроительных регламентов указанных зон исключается минимальная предельная высота зданий, строений: для Ц-1, Ц-2, Ж-1 — на «не более десяти этажей», Ж-2 — на «не более восьми этажей».

Как отметил председатель комиссии, первый заместитель главы горадминистрации Виктор Агеев, изменения необходимы, чтобы была возможность реконструировать и строить здания высотой ниже четырёх этажей, так как по действующим регламентам этого делать нельзя.