Мария Сыропятова Добычу лечебных грязей в Пермском крае разыграют на аукционе Поделиться Поделиться Твитнуть

В первом квартале 2020 года будет проведён аукцион на право пользования месторождением лечебных грязей в Суксунском районе. Об этом сообщает департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу.

На открытых торгах будет разыгрываться право разведки и добычи лечебных грязей с девятого по 20-й участки Суксунского пруда.

Информация об аукционе в ближайшее время будет опубликована на портале torgi.gov.ru.