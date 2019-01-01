Дмитрий Енцов журналист В Перми запланировано строительство двух православных церквей Поделиться Поделиться Твитнуть

Визуализация проекта храма на ул. 2-й Поваренный лог

На территории Перми запланировано строительство двух православных церквей. Заявления в комиссию по землепользованию и застройке поступили от пермской епархии относительно участков по ул. 2-й Поваренный лог в Мотовилихинском районе и ул. 40-летия Победы в Свердловском районе (пос. Новые Ляды).

По первой территории члены комиссии направлили вопрос на публичные слушания, по второй территории публичные слушания уже состоялись 5 декаюря и большинство присутствующих высказались против указанного участка. Как пояснили на заседании, части присутствовавшим на слушаниях не понравилось, что будущий храм будет располагаться рядом с действующей школой искусств. Поэтому епархия и горадминистрация рассматривает другой участок под храм в Новых Лядах.