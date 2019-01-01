Дольщики Прикамья внесли на эскроу-счета более 2,5 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

По состоянию на начало декабря в Пермском крае открыто 1098 счетов эскроу, применяемых в рамках договоров о долевом строительстве. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

По этому показателю Прикамье стало вторым в Приволжье. Лидером стал Татарстан. Напомним, эскроу-счета — это счета в банках, на которых размещены деньги покупателей до готовности квартиры. Застройщик ведёт строительство за счёт собственных или кредитных средств. Если дом не будет достроен, то деньги с эскроу-счёта будут возвращены дольщику либо достройка дома перейдёт другому застройщику. Система запущена 1 июля 2019 года.

При этом застройщики Пермского края уже заключили 18 договоров на финансирование проектов долевого строительства. По этому показателю Прикамье стало четвёртым субъектом округа.

Сумма средств по кредитным договорам, заключённым между застройщиками Прикамья и банками, на начало декабря составила более 8,3 млрд руб., а сумма средств, депонированных участниками долевого строительства на счетах эскроу в Прикамье, превысила 2,5 млрд руб.



