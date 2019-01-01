«ЭР-Телеком Холдинг» приобрёл телевизионного оператора Липецка Поделиться Поделиться Твитнуть

АО «ЭР-Телеком Холдинг» завершило сделку по приобретению у муниципалитета Липецка 100% акций АО «Бином-ТВ», ведущего оператора области, обслуживающего домофоны и системы коллективного приёма телевидения.

В результате сделки компания укрепит позиции на рынке домофонных услуг, а также увеличит долю на рынке кабельного телевидения в сегменте b2c. Операторы объединят свои ресурсы для предоставления качественного клиентского сервиса, а также передовых телекоммуникационных услуг и решений, которые будут доступны клиентам обеих компаний. В 2020 году компания модернизирует домофонную сеть АО «Бином-ТВ» в 400 подъездах, заменив устаревшие панели на «умные» IP-домофоны.