Прокуратура выявила в прикамской исправительной колонии отсутствие пожарной сигнализации и системы оповещения Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская прокуратура по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях совместно со специалистом пожарного надзора в ходе проверки ФКУ ИК-18 ГУ ФСИН России по Пермскому краю выявила многочисленные нарушения законодательства о пожарной безопасности. В частности, отсутствие автоматической пожарной сигнализации, в отдельных случаях её неисправное состояние, отсутствие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также несоответствие размеров эвакуационных выходов.

По итогам проверки прокурор внёс начальнику исправительного учреждения представление с требованием устранить выявленные нарушения.

Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении и контроле прокуратуры.



