Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Номинаций больше, сроки короче, критерии чётче Готовятся изменения в закон Пермского края «О премиях в сфере культуры и искусства» Поделиться Поделиться Твитнуть

В министерстве культуры Пермского края подготовлен целый ряд изменений в Закон «О премиях Пермского края в сфере культуры и искусства». Изменения касаются количества номинаций, их названий, а также сроков процедуры присуждения премии.

Правила присуждения премий в сфере культуры ежегодно подвергаются обильной критике, поэтому изменения очень своевременны. В результате их принятия формулировки номинаций должны стать более чёткими и определёнными, а критерии для присуждения премий — более прозрачными.

В случае принятия изменений в закон вместо нынешних семи номинаций ежегодно будет рассматриваться девять.

Номинация «Новый творческий продукт и произведение искусства» заменяется на пять других, разделённых по видам творчества: «Литература» (на рассмотрение принимаются произведения литературы различных жанров — проза, поэзия, драматургия, публицистика, художественная критика), «Театр» (рассматриваются как целые спектакли, так и отдельные работы режиссёров, балетмейстеров, артистов, художников), «Музыка» (музыкальные произведения крупных и малых форм, работы дирижёров, хормейстеров, концертно-исполнительская деятельность), «Изобразительное искусство» (произведения живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства), «Кино» (художественные, документальные, публицистические, научно-популярные, мультипликационные фильмы).

Исключаются номинации «Образование, педагогика и наука в сфере культуры и искусства» и «Культурно-досуговая и просветительская деятельность». Название номинации, которая до сих пор значилась как «Уникальный творческий проект в различных видах искусства и творчества», будет звучать иначе: «Проект (в том числе мультижанровый) в различных видах искусства и творчества». К рассмотрению в этой номинации принимаются всевозможные фестивали и другие масштабные моно-и мультижанровые мероприятия.

Остаются без изменений номинации «Пропаганда и продвижение культуры и искусства Пермского края» и «Честь и достоинство» (за личный вклад в сохранение и развитие культуры и искусства Пермского края)».

Количество присуждаемых премий не изменится: их будет по-прежнему десять. Как пояснил министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, распределение лауреатов по номинациям зависит исключительно от «урожайности» года, за который вручаются премии. Так, если в обсуждаемом году не было достойных работ, скажем, в области кинематографии, то эта номинация останется без лауреата, зато в другой номинации — более «урожайной» — может быть два или даже три лауреата.

Сумма премии тоже не изменится: в настоящее время она составляет 120 тыс. руб.

Ряд изменений коснётся регламента рассмотрения и присуждения премий. До сих пор сроки процедур были следующие: 1 февраля — 15 марта — подача заявок, до 1 мая — формирование экспертного совета премий, 1 мая — 1 октября — работа экспертного совета, 1 октября — 1 ноября — работа правительственной комиссии, сразу вслед за этим — утверждение премий на заседании регионального Законодательного собрания, и до 31 декабря — церемония награждения.

Отныне сроки несколько изменяются: 1 марта — 30 апреля — приём заявок, 1 — 25 мая — рассмотрение заявок минкультом и формирование экспертного совета, 26 мая — 1 ноября — совместная работа экспертного совета и комиссии, принятие решения о присуждении премий и направление его на утверждение в Законодательное собрание, сразу вслед за этим — утверждение списка лауреатов Законодательным собранием и до 31 декабря — награждение.

Вячеслав Торчинский сообщил, что рассматривается также возможность дополнить денежную премию и диплом специальным нагрудным знаком лауреата. Это предложение депутата Законодательного собрания Игоря Папкова, поддержанное минкультом: отныне у лауреатов краевой премии в сфере культуры появится возможность визуально обозначить свой статус.

Ожидается, что изменения будут приняты уже в январе 2020 года.