Лучше Лары Фабиан и Димаша Кудайбергена! Поделиться Поделиться Твитнуть

«Адажио» Альбинони в исполнении Сергея Дудинского в сопровождении оркестра русских народных инструментов Пермской краевой филармонии заняло первое место в конкурсе международной певческой премии Adagio World. Это стало известно по результатам открытого голосования слушателей всего мира, которое проходило с 25 ноября до 25 декабря 2019 года.

Запись, принявшая участие в конкурсе, была сделана на концерте в Органном зале Пермской филармонии 26 октября 2019 года. Сергей Дудинский — известный певец (тенор) и композитор, исполнитель оперных арий и песен-романсов, основоположник направления «Симфоническая песня», лауреат конкурса «Романсиада-2010», победитель телешоу «Живой голос», обладатель голоса диапазоном в четыре октавы. Только за последних два года певец совместно с оркестром русских народных инструментов под руководством Галины Токаревой подготовил две премьерные программы — «Белокрылый полёт» и «Очарована, околдована…» и чрезвычайно высоко отзывается о мастерстве и профессионализме музыкантов Пермской филармонии.

«Серебро» голосования получила прославленная французская певица Лара Фабиан, а всё более набирающий популярность казахский певец Димаш Кудайберген стал третьим.

Всего в конкурсе были представлены такие мастодонты музыкальной культуры, как Хосе Каррерас, Витас, Полина Гагарина, Иль Диво, Ольга Чубарева, Марсель Павел, Сара Брайтман, Лиза Лопез и другие. Всего в номинации приняли участие 15 именитых артистов. За Сергея Дудинского проголосовали 414 тыс. раз, а за Лару Фабиан — 408 тыс. раз, за Димаша было отдано более 402 тыс. голосов.

Известный продюсер Филипп Фромо прислал поздравительное письмо на адрес Пермской филармонии, где просит передать Сергею Дудинскому поздравления от сотен тысяч и миллионов его поклонников со всего мира, а также поздравления «прекрасному оркестру народных инструментов и лично маэстро Галине Токаревой:

«Мы наслаждаемся записями выступления Сергея с Вашим оркестром! Спасибо Вам за то, что организуете концерты таких прекрасных артистов и поддерживаете наши культурные традиции!»

Пермская филармония очень гордится своим профессиональным коллективом и от всей души поздравляет замечательного певца, одного из лучших исполнителей современной России Сергея Дудинского, а также оркестр русских народных инструментов и его дирижёра и художественного руководителя Галину Токареву со столь высокой и заслуженной наградой.

Адажио соль минор для струнных инструментов и органа, известное как Адажио Альбинони, — музыкальное произведение Ремо Джадзотто, впервые опубликовано в 1958 году. По утверждению Джадзотто, пьеса представляет собой реконструкцию, основанную на фрагменте из музыки Томазо Альбинони, найденном им в 1945 году на развалинах разрушенной при бомбардировке Дрездена Саксонской земельной библиотеки. Ремо Джадзотто опубликовал в 1945 году первую научную биографию Альбинони, в 1720-е годы работавшего в Германии. Найденный фрагмент, согласно предисловию Джадзотто к первому изданию Адажио, содержал басовую партию и два фрагмента партии первой скрипки общей продолжительностью шесть тактов. Произведение, с точки зрения критики, стилистически отличается от несомненных произведений барокко вообще и Альбинони в частности. В 1998 году известный музыковед и музыкальный педагог, профессор Люнебургского университета Вульф Дитер Лугерт в соавторстве с Фолькером Шютцем опубликовал в журнале Praxis des Musikunterrichts статью, в которой они утверждали, что сочинение в целом является безусловной мистификацией Джадзотто. Адажио — одно из самых исполняемых музыкальных произведений второй половины XX века, неоднократно использовалось в кино. Также это произведение является одним из самых сложных для вокального исполнения.

По данным пресс-службы Пермской краевой филармонии