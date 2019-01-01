Дмитрий Енцовжурналист
Власти ищут участок в 10 га для строительства аквапарка
Состоялось внеочередное совещание комитета по экономике Законодательного собрания Пермского края, на котором участники обсуждали возможную локацию будущего аквапарка. Точное место пока не выбрано, но участники совещания склонялись к варианту размещения объекта в Кировском районе Перми.
Николай Гончаров, министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края:
— Для размещения комплекса, который мы планируем, нужна площадь порядка 10 га. Помимо площади нам важен градостроительный контекст площадки и доступность.
Первый заместитель председателя гордумы Дмитрий Малютин сообщил, что уже был на нескольких совещаниях по аквапарку и на всех рассматривались варианты в Кировском районе.
«Речь идёт о двух участках, на одном из которых расположится инфекционная больница, по второму участку были прогнозы возможного строительства аквапарка. Конечно, для города подобный проект, в любом месте, это безусловный плюс. Если говорить сегодня об участке на Калинина с точки зрения экономики, на мой взгляд, возникновение там медицинского кластера делает ведение в этой локации второго серьёзного инфраструктурного проекта и целесообразнее, и дешевле, чем строительство его в каком-то другом месте», — отметил Дмитрий Малютин.
Отметим, что за последние несколько лет назывались разные места возможного расположения аквапарка: микрорайон Ива, Камская долина (около Коммунального моста или рядом с ТЦ «СпешиLove»), ул. Калинина (территория бывшей военной части).