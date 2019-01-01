Дмитрий Енцов журналист Власти ищут участок в 10 га для строительства аквапарка Поделиться Поделиться Твитнуть

Состоялось внеочередное совещание комитета по экономике Законодательного собрания Пермского края, на котором участники обсуждали возможную локацию будущего аквапарка. Точное место пока не выбрано, но участники совещания склонялись к варианту размещения объекта в Кировском районе Перми.

Николай Гончаров, министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края:

— Для размещения комплекса, который мы планируем, нужна площадь порядка 10 га. Помимо площади нам важен градостроительный контекст площадки и доступность.

Первый заместитель председателя гордумы Дмитрий Малютин сообщил, что уже был на нескольких совещаниях по аквапарку и на всех рассматривались варианты в Кировском районе.

«Речь идёт о двух участках, на одном из которых расположится инфекционная больница, по второму участку были прогнозы возможного строительства аквапарка. Конечно, для города подобный проект, в любом месте, это безусловный плюс. Если говорить сегодня об участке на Калинина с точки зрения экономики, на мой взгляд, возникновение там медицинского кластера делает ведение в этой локации второго серьёзного инфраструктурного проекта и целесообразнее, и дешевле, чем строительство его в каком-то другом месте», — отметил Дмитрий Малютин.

Отметим, что за последние несколько лет назывались разные места возможного расположения аквапарка: микрорайон Ива, Камская долина (около Коммунального моста или рядом с ТЦ «СпешиLove»), ул. Калинина (территория бывшей военной части).